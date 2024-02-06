Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremden yaralı kurtulan komşular birbirlerinden aldıkları güçle yaşama tutundu

        MEHMET SIDDIK KAYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazından ağır yaralı kurtarılan Rojbin Aygün (18) ve Zeynep Öncü (51) omuz omuza vererek, yaşama tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:53 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremden yaralı kurtulan komşular birbirlerinden aldıkları güçle yaşama tutundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET SIDDIK KAYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazından ağır yaralı kurtarılan Rojbin Aygün (18) ve Zeynep Öncü (51) omuz omuza vererek, yaşama tutundu.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardan biri de merkez Bağlar ilçesindeki Yoldaş Apartmanı oldu.

        60 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazından ağır yaralı kurtarılan Rojbin Aygün depremde iki ablasını, komşusu Zeynep Öncü ise oğlunu yitirdi.

        Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yan yana odalarda tedavi gören iki komşu, birbirlerinden aldıkları güçle yaşama tutundu.

        Gördükleri tedaviye rağmen vücutlarında depremin izlerini taşıyan, yürüme güçlüğü yaşayan Aygün ve Öncü'nün hayali, yaşamlarını sürdürecekleri evlerinde bundan sonra da komşuluklarının sürmesi.

        - "Bu süreci beraber atlattık"

        Rojbin Aygün, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılarının ilk gün gibi taze olduğunu söyledi.

        Depremde kaybettiği iki ablasından Pelda'nın (21) Çukurova Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde 2. sınıf öğrencisi olduğunu, ara tatil nedeniyle Diyarbakır'a geldiğini ifade eden Aygün, Merve'nin (24) ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro Programından mezun olduğunu belirtti.

        Aygün, o gece iki ablası ve komşuları Zeynep Öncü ile bir arada güzel zaman geçirdiklerini anlatarak, Zeynep Öncü'nün gece evine geçtiğini aktardı.

        Sarsıntıyla uyandıklarını belirten Aygün, kaçmaya çalıştıkları sırada binanın yıkıldığını ifade etti.

        Aygün, "Kendime geldiğimde enkaz altındaydım. Binanın kolonu bacağımın üzerindeydi. Ayağım kolon ve duvar arasında sıkışmıştı, çıkartamıyordum." dedi.

        Enkazdan çıkarıldıktan sonra önce özel bir hastaneye daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiğini dile getiren Aygan, bir hafta yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından servise alındığını söyledi.

        Bir ay boyunca komşusu Zeynep ile aynı hastanede tedavi gördüğünü anlatan Aygün, "Odalarımız yan yanaydı. Bu süreci beraber atlattık. Ayağıma doku transferi yapıldı. Daha sonra fizik tedavi görmem gerekiyordu. Ancak 1-2 ay sonra kendime gelebildim. Ayakkabı giymeden ayağımın üzerine basamıyorum. Bu, dinecek bir acı değil, sonsuza kadar gidecek." ifadelerini kullandı.

        - "Aynı kaderi paylaştık"

        Zeynep Öncü ise o gece misafirliğe gittiği komşusundan evine döndüğünü, çocukları Baran ve Azat ile konuştuktan sonra uyuduklarını söyledi.

        Eşinin gece vardiyasında, 3 çocuğunun da şehir dışında olduğunu anlatan Öncü, şunları anlattı:

        "Deprem sırasında gardırobun sesiyle uyandım. Hemen çocukların yanına kaçtım. Onlar da uyandı. Bayağı sallandık, çok korktuk. Başta binadan çıkmayı hiç düşünmedik. Dış kapıyı açtığımda komşularım da kapılarını açmıştı. Binanın kolonunun kırıldığını söylediler. Hemen içeri koştum. Çocuklarımla hazırlanırken bina çöktü. Ne Baran'ı ne de Azat'ı gördüm. İlk başta çok ses vardı enkazda, 10 dakika sürmedi, o seslerin hepsi kesildi."

        Enkaz altında üzerine kolon devrildiğini anlatan Öncü, elini dahi çok zor hareket ettirebildiğini dile getirdi.

        Öncü, çok az nefes alabildiğini, boğazının toz ve dumanla dolduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Bağıramıyordum, sesim çıkmıyordu. Çocuklarımdan ses gelmesini bekliyordum. Birisinin, 'Kimse var mı?' diye seslendiğini duydum. Bu kişi, 'Burada biri varsa taşı yere vursun' dedi. Küçük bir taşı zorla elime aldım ve yere vurdum. Bir süre sonra tekrar, 'Burada kimse var mı, ses versin' denildi. Doğal gazın borusuna taşı vurunca ses geldi ve tamam dedi. Yerimi tespit etti. Üzerimde kolon vardı. Zorla beni çıkarttılar."

        Enkaz altında kalçasının ve elinin kırıldığını, vücudunda ezilmeler olduğunu belirten Öncü, ameliyatın ardından bir hafta yoğun bakımda tedavi gördüğünü, bir ay hastanede kaldığını söyledi.

        Öncü, güçlükle yürüdüğünü, rahatsızlığından dolayı depremde kaybettiği oğlu Azat'ın mezarına ancak araçla gidebildiğini anlatarak, "Oğlum o gece evine geçmişti. Bu sene okulu bitecek, beden eğitimi öğretmeni olacaktı. Okulunu çok seviyordu. Her gece oğlumun resmine bakmadan yatmıyorum. Onunla ilgili her şeyi hatırlıyorum. Komşumla enkaz altında beraber kaldık. Hastanede de komşumla yan yanaydık. Aynı kaderi paylaştık. İnşallah ev olarak TOKİ konutları çıkar ve yine komşu oluruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde kaybettikleri evlatlarını özl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde kaybettikleri evlatlarını özl...
        Diyarbakır´da depremde ölenler için Galeria Sitesi´nin enkazının kaldırıldı...
        Diyarbakır´da depremde ölenler için Galeria Sitesi´nin enkazının kaldırıldı...
        Diyarbakır´da 'hiperbarik oksijen tedavisi' ile 62 depremzedenin uzvu kesil...
        Diyarbakır´da 'hiperbarik oksijen tedavisi' ile 62 depremzedenin uzvu kesil...
        Diyarbakır´da 'hiberbarik oksijen tedavisi' ile 62 depremzedenin uzvu kesil...
        Diyarbakır´da 'hiberbarik oksijen tedavisi' ile 62 depremzedenin uzvu kesil...
        Diyarbakır´da depremde ölenler için Galeria Sitesi´nin enkazının kaldırıldı...
        Diyarbakır´da depremde ölenler için Galeria Sitesi´nin enkazının kaldırıldı...
        Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programı yapıldı
        Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programı yapıldı