Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan planlı ve istihbari çalışmalarda ilçeye bağlı Gömmetaş Mahallesi'nde Bizans, Asur ve Roma dönemlerine ait sikke ve tarihi eser satılacağı yönünde bilgiye ulaşıldı.

Ekipler, dün tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Araçlarında farklı ebatlarda 104 sikke, 8 yüzük ve minyatür tablet ele geçirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.