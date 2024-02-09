Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:37 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan planlı ve istihbari çalışmalarda ilçeye bağlı Gömmetaş Mahallesi'nde Bizans, Asur ve Roma dönemlerine ait sikke ve tarihi eser satılacağı yönünde bilgiye ulaşıldı.

        Ekipler, dün tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        Araçlarında farklı ebatlarda 104 sikke, 8 yüzük ve minyatür tablet ele geçirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Çekirge misali!
        Çekirge misali!
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Yapay zeka ile sohbet artık ücretli
        Yapay zeka ile sohbet artık ücretli

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da sahipsiz köpekler 15 keçiyi telef etti
        Diyarbakır'da sahipsiz köpekler 15 keçiyi telef etti
        Otobüste fenalaşan yolcu, hastaneye yetiştirildi; o anlar kamerada
        Otobüste fenalaşan yolcu, hastaneye yetiştirildi; o anlar kamerada
        Kulp'ta doğal gaz hattı döşeme çalışmaları başladı
        Kulp'ta doğal gaz hattı döşeme çalışmaları başladı
        Diyarbakır'da yolcu otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Diyarbakır'da yolcu otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu gözlüyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu gözlüyor
        Kayapınar Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, yarı finallerde yarışmaya hak...
        Kayapınar Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, yarı finallerde yarışmaya hak...