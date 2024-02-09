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        Diyarbakır'da firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

        Diyarbakır'da, terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 17:09 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:15
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        Diyarbakır'da firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı
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        Diyarbakır'da, terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi ile koordineli olarak arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2022 yılından itibaren aranan Suriye uyruklu H.E'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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