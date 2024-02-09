Diyarbakır'da firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

Ekipler, terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2022 yılından itibaren aranan Suriye uyruklu H.E'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi ile koordineli olarak arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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