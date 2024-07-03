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        Diyarbakır'da eski taş ocağındaki kazıda bulunan gömülü çocuk sayısı 60'a yükseldi

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eski bir taş ocağı olduğu değerlendirilen ve geçen yıl 54 çocuğun gömülü bulunduğu arkeolojik kazıda, bu yıl 6 çocuğun daha mezarı bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:26 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:26
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        Diyarbakır'da eski taş ocağındaki kazıda bulunan gömülü çocuk sayısı 60'a yükseldi
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        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eski bir taş ocağı olduğu değerlendirilen ve geçen yıl 54 çocuğun gömülü bulunduğu arkeolojik kazıda, bu yıl 6 çocuğun daha mezarı bulundu.

        İnkaya Mahallesi'nde farklı alanlarda yapılan yüzey araştırmasında Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait sikke bulunmasının ardından bölgede Diyarbakır Müze Müdürlüğünce 2021'de başlatılan kazı çalışması, 15'i uzman, 40 kişilik bir ekiple sürdürülüyor.

        Çalışmaların yürütüldüğü bölgede geçen yıl 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulunan kazıda, bu yıl 28 Haziran'da bölgede tekrar başlatılan çalışmalarda, 6 çocuğun daha mezarına ulaşıldı.

        Mezarlarda bulunan kemikler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne ait kazı evinde muhafaza altına alındı.

        Kazının, iklim şartlarının el vermesi durumunda yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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