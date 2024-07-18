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        Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 30 personel gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli personelden 30'u, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:07
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        Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 30 personel gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
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        Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli personelden 30'u, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde 30 personelin mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurduğu belirtildi.

        Yapılan ilk incelemede basit besin zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulduğu, personelin durumunun stabil olduğu, tedbir amaçlı müşahede altına alındıkları kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, personelin durumunun kontrol altında olduğunu, gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Olayın nedeni hakkında ayrıntılı bir araştırma başlatılmış olup, sonuçlar en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

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