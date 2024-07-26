Eski Devlet Bakanı Salih Sümer'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1951 yılında doğan Sümer, 18, 19, 20 ve 21'inci dönemde Diyarbakır milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği ve Devlet Bakanlığı yaptı.

Cenazeye, Sümer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Ali İhsan Merdanoğlu ve siyasetçiler katıldı.

Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede dün vefat eden Sümer'in cenazesi, Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen törenin ardından Bismil'e getirildi.

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