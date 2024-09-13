Narin'in annesi tutuklanan amca için "Kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum" demiş

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan anne Yüksel Güran (44) savcılıktaki ifadesinde, "Salim Güran (tutuklu amca) ile ailecek herhangi bir husumetimiz yoktur. Kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum. Salim'in bize neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum." dedi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanan anne Güran, mahkemede savcılıktaki ifadelerini tekrarladığını belirtti. Yüksel Güran, savcılıktaki ifadesinde, olay günü Batman'a giden eşi Arif Güran'a Narin'in kaybolduğunu söylemediğini, köyden birinin eşini arayıp Narin'in kaybolduğunu ilettiğini belirterek, "O da beni aradı ve 'Narin nerede?' diye sordu. Ben de 'Bilmiyorum' dedim ve bana kızdı. Saat kaçta aradı bilmiyorum. Telaşa düşer, kaza yapar diye Narin'in kaybolduğunu söylemedim." ifadelerini kullandı.

Narin'in kaybolduğu gün amca Salim Güran'ı aramadığını, çocuklarının kendi telefonuyla aramış olabileceğini öne süren Güran, kendisine yöneltilen "Tüm gün evde olduğunuzu, özellikle Narin'in kaybolduğu saatlerde evde olduğunuzu beyan etmenize rağmen Narin'in 15.15'te kurstan gelerek patika yola girdiği ve evinizin olduğu tepeye çıktıktan sonra dönüp arkadaşlarına el salladığı dosya kapsamında sabit olmasına karşın Narin'in eve gelmediğini beyan ettiniz. Bu hususta diyecekleriniz nelerdir?" sorusunu, "Bahsettiğiniz saatlerde eltim Hediye'nin bizde olduğunu hatırlıyorum. O geldiğinde biz yatıp uyuyorduk." diye yanıtladı.

Savcılığın, "Kolluktaki müşteki olarak alınan ifadenizde Hediye'nin saat 16.00 sıralarında eve geldiğini beyan etmenize rağmen şu anki ifadenizde 15.15'te beraber oturduğunuzu söylemektesiniz." demesi üzerine Güran, saatte bakmadığını, bu nedenle saatleri yanlış söylemiş olabileceğini ileri sürdü. "Olay günü 15.15 civarlarında Salim ile bir arada mıydınız?" sorusuna Güran, "Hayır değildim. Salim'i sadece dinamoyu çalıştırmaya gittiğimde Hüseyin Güran'ın evinin önünde olduğunu gördüm. Kendisi ile bir araya da gelmedik." yanıtını verdi.

Güran, Narin'i Kur'an kursuna gittikten sonra görmediğini, Salim Güran ile de ilişkisinin olmadığını söyledi. Narin'in ölümüyle ilgili şüphelendiği kimse bulunmadığını aktaran Güran, eşinin de husumetlisi olup olmadığını bilmediğini anlattı. "Nevzat'ın ifadesinde sizin ahırınızın olduğu kısımdan Salim'in kendisine doğru 'Nevzat hazırlan seninle işimiz var.' diye bağırdığını beyan ettiği, sizin evin konumu Nevzat'ın bulunduğu yere daha yakın olması da değerlendirildiğinde Salim'in seslenmesini duydunuz mu?" sorusuna karşılık Güran, "Ben kesinlikle böyle bir seslenme duymadım. Evde klima çalışmaktaydı. Pencereler de bu nedenle kapalıydı. Bu nedenle bu seslenmeyi duymamış olabilirim." dedi.

Savcılığın, "Evinizde bulunan halıları Narin'in kaybolduğu gün veya sonrasında değiştirdiniz mi?" sorusu üzerine Güran, şunları söyledi: "Halıları değiştirmedim ancak eve insanların gelip gitmesi nedeniyle hatırladığım kadarıyla 5-6. günde kız kardeşim Yasemin bana gelerek halıların kirlendiğini, temiz halım olup olmadığını sordu. Ben de temiz halım olduğunu söyledim. Yasemin temiz halıyı alıp serdi. Eski halım da evde yıkanmamış halde bulunmaktadır." "Narin'in kaybolduğu gün Salim'e veya herhangi bir kimseye battaniye verdiniz mi?" sorusu üzerine de Güran, "Kimseye herhangi bir battaniye vermedim. Ancak olay nedeniyle evime gelen giden çok fazla olduğundan benim evimden Salim'in evine uyumak için battaniye götürmüşse de bir bilgim yoktur. Şehir dışından bu olay nedeniyle ziyaretimize gelenlerin çoğunluğu benim evim, Salim'in evi ve kız kardeşim Saliha Kaya'nın evinde uyumaktaydı." ifadelerini kullandı.

- "Kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum" "Nevzat Bahtiyar ifadesinde kızınız Narin Güran'ın cansız bedenini kendisine Salim'in verdiğini belirtmiştir. Bu hususta ne biliyorsunuz?" diye sorulması üzerine Güran, şu beyanlarda bulundu: "Hiçbir bilgim yoktur. Nevzat ve Salim her zaman birlikte gezerler. İyi arkadaştırlar. Onları her zaman birlikte görüyordum, dost olduklarını biliyorum. Bu hususu ilk defa jandarmada gözaltına alındığımda öğrendim. Bizim Salim ile ailecek herhangi bir husumetimiz yoktur. Kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum. Salim'in bize neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum."

Güran, mahkemedeki ifadesinde de Narin'in Kur'an kursuna gitmeden önce, kuzenlerini özlediği için kurstan sonra eşinin amcası Hüseyin Güran'ın evine gitmek istediğini, buna önce karşı çıktığını sonra izin verdiğini belirtti. Saat 14.00'e doğru Narin'in evden çıktığını aktaran Güran, "Yemek hazır olunca Muhammed'den Narin'i çağırmasını istedim. Muhammed geldi ve Narin'in yenge Maşşallah'ta olmadığını söyledi. Maşşallah'a seslendim, Maşşallah bana Narin'in onlarda olmadığını söyledi. Sonra korkmaya başladım çünkü Narin bensiz bir yere gitmez." diye konuştu.