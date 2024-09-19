Diyarbakır'da nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Diyarbakır'da okulda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci öğretmeni tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Nuri Zekiye Has Ortaokulunda 8. sınıfa giden kız öğrenci S.Ö. teneffüste boğazına kaçan yiyecek nedeniyle nefes almakta güçlük çekti.

İlk yardım eğitimi aldığı öğrenilen nöbetçi beden öğretmeni Tahsin Yılmaz, Heimlich manevrası uyguladığı öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı.

Öğretmenin çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Okul Müdürü Recep Zengin, öğrencilerin güvenliği ve sağlığı için öğretmenlerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen