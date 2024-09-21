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        Diyarbakır'da 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 08:46 Güncelleme: 21.09.2024 - 08:46
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        Diyarbakır'da 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat ve Havacılık Şube müdürlüklerinin desteğiyle, 17 Eylül'de merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ve çevresinde operasyon düzenlendi.

        Uyuşturucu tacirlerinin, ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla bölgede yaşam alanları oluşturduğu, çadırlar kurduğu ve Dicle Nehri'nden sulama işlemleri için su motorları kullandığı belirlenen operasyonda, 22 noktada toplam 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Hint kenevirleri yerinde imha edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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