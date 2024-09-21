Diyarbakır'da 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi

Uyuşturucu tacirlerinin, ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla bölgede yaşam alanları oluşturduğu, çadırlar kurduğu ve Dicle Nehri'nden sulama işlemleri için su motorları kullandığı belirlenen operasyonda, 22 noktada toplam 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat ve Havacılık Şube müdürlüklerinin desteğiyle, 17 Eylül'de merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ve çevresinde operasyon düzenlendi.

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