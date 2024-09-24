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        AK Parti'den Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adının değiştirilmesi kararına tepki

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Kayapınar Belediye Meclisinin, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adının değiştirilmesi kararına ilişkin, "Ali Gaffar Okkan'dan Sezai Karakoç'a kadar bu topraklarda iz bırakmış isimler kentin ruhunu ve kimliğini oluşturuyor. Bu isimlerin silinmeye çalışılması, bu kadim şehrin tarihine ve kültürel mirasına bir darbedir. Bu yanlış kararların karşısında duracak, halkımızın iradesine sahip çıkacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:02 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:02
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        AK Parti'den Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adının değiştirilmesi kararına tepki
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        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Kayapınar Belediye Meclisinin, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adının değiştirilmesi kararına ilişkin, "Ali Gaffar Okkan'dan Sezai Karakoç'a kadar bu topraklarda iz bırakmış isimler kentin ruhunu ve kimliğini oluşturuyor. Bu isimlerin silinmeye çalışılması, bu kadim şehrin tarihine ve kültürel mirasına bir darbedir. Bu yanlış kararların karşısında duracak, halkımızın iradesine sahip çıkacağız." dedi.

        AK Parti İl Başkanlığınca, Kayapınar Belediye Meclisinin Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin isminin Barış Spor Kompleksi olarak değiştirilmesi yönünde 6 Eylül'de oy çokluğuyla alınan kararına tepki gösterildi.

        AK Parti İl Başkanı Ocak, beraberinde bazı partililerle 24 Ocak 2001'de Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun şehit edildiği silahlı saldırının gerçekleştiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki anıta ziyarette bulunup, dua etti.

        Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayapınar Belediye Meclisinin, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adının değiştirilmesi kararının sadece bir isim değişikliği değil, bu kadim şehrin hafızasına ve değerlerine yönelik bir müdahale olduğunu belirtti.

        Gaffar Okkan'ın bu şehirde sadece bir emniyet müdürü olarak değil, Diyarbakır halkının gönlünde taht kurmuş bir kahraman olarak anıldığını dile getiren Ocak, şunları söyledi:

        "Görev yaptığı süre boyunca halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmış, yaşlılara ve hastalara yardım eli uzatmış, sporu ve gençliği desteklemiştir. Onun adı, Diyarbakır'da barışın, huzurun ve kardeşliğin sembolü olmuştur. Bugün onun ismini bir spor kompleksinden silmek, bu şehirde bıraktığı derin izleri yok saymak demektir."

        Diyarbakırlı yazar, şair ve fikir insanı Sezai Karakoç'un da şehrin sanatı ve kültürü için önemine işaret eden Ocak, isminin daha önce Diyarbakır'daki bir kültür merkezine verildiğini anımsattı.

        Ocak, şunları kaydetti:

        "DEM'li belediyenin Sezai Karakoç Kültür Merkezinin ismini sessiz sedasız değiştirmeye kalkması da, Diyarbakır'ımıza, sanatımıza ve halkımıza yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bu şehrin hafızasını ve değerlerini silmeye çalışmak, Diyarbakır'a ihanettir. Bu ihanetten derhal vazgeçilmelidir. Ali Gaffar Okkan'dan Sezai Karakoç'a kadar bu topraklara emek vermiş, bu topraklarda iz bırakmış isimler kentin ruhunu ve kimliğini oluşturuyor. Bu isimlerin silinmeye çalışılması, bu kadim şehrin tarihine ve kültürel mirasına yapılan bir darbedir. Bu yanlış kararların karşısında duracak, halkımızın iradesine sahip çıkacağız. Bu şehir, sadece binalardan ve sokaklardan ibaret değildir. Bu şehir, Ali Gaffar Okkan gibi kahramanların, Sezai Karakoç gibi mütefekkirlerin eserleriyle anlam bulur. Bu değerlere sahip çıkmak, hepimizin boynunun borcudur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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