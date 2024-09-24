AK Parti'den Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adının değiştirilmesi kararına tepki

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Kayapınar Belediye Meclisinin, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adının değiştirilmesi kararına ilişkin, "Ali Gaffar Okkan'dan Sezai Karakoç'a kadar bu topraklarda iz bırakmış isimler kentin ruhunu ve kimliğini oluşturuyor. Bu isimlerin silinmeye çalışılması, bu kadim şehrin tarihine ve kültürel mirasına bir darbedir. Bu yanlış kararların karşısında duracak, halkımızın iradesine sahip çıkacağız." dedi.

AK Parti İl Başkanlığınca, Kayapınar Belediye Meclisinin Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin isminin Barış Spor Kompleksi olarak değiştirilmesi yönünde 6 Eylül'de oy çokluğuyla alınan kararına tepki gösterildi.

Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayapınar Belediye Meclisinin, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adının değiştirilmesi kararının sadece bir isim değişikliği değil, bu kadim şehrin hafızasına ve değerlerine yönelik bir müdahale olduğunu belirtti.

AK Parti İl Başkanı Ocak, beraberinde bazı partililerle 24 Ocak 2001'de Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun şehit edildiği silahlı saldırının gerçekleştiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki anıta ziyarette bulunup, dua etti.

Gaffar Okkan'ın bu şehirde sadece bir emniyet müdürü olarak değil, Diyarbakır halkının gönlünde taht kurmuş bir kahraman olarak anıldığını dile getiren Ocak, şunları söyledi:

"Görev yaptığı süre boyunca halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmış, yaşlılara ve hastalara yardım eli uzatmış, sporu ve gençliği desteklemiştir. Onun adı, Diyarbakır'da barışın, huzurun ve kardeşliğin sembolü olmuştur. Bugün onun ismini bir spor kompleksinden silmek, bu şehirde bıraktığı derin izleri yok saymak demektir."