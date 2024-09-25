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        Diyarbakır'da "BAE Ankara Büyükelçiliği İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 17:42 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:52
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        Diyarbakır'da "BAE Ankara Büyükelçiliği İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği düzenlendi
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        Diyarbakır'da, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve BAE işbirliğiyle DTSO'da düzenlenen programa, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Hakan Yurdakul, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Büyükelçilik personeli ve Diyarbakır'daki iş insanları katıldı.

        Programda konuşan Büyükelçi Al Dhaheri, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkilerin sürekli gelişim gösterdiğini söyledi.

        Ülkesinin Türkiye'yi önemli bir ticaret ortağı olarak gördüğünü ifade eden Al Dhaheri, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi belirgin bir büyüme göstermekte olup, bu büyüme, ekonomik işbirliğini güçlendirme konusundaki ortak arzuyu yansıtmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye Cumhuriyeti, ekonomik işbirliğini daha da genişletmeyi, bu işbirliğini yenilenebilir enerji, teknoloji, inovasyon ve turizm gibi yeni alanlarda güçlendirmeyi hedeflemektedir." dedi.

        İki ülke arasında imzalanan anlaşmalara da değinen Al Dhaheri, Birleşik Arap Emirliklerinin Türk yatırımlarını daha fazla çekmeyi hedeflediğini ifade etti.

        Al Dhaheri, şunları kaydetti:

        "Ticari anlaşmaların sayısının artmasının, ticaret hacmini artırmada önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Bugün sizlerle birlikte olmamız vesilesiyle her iki ülke ekonomisine fayda ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak inovasyon ve iş ortaklığına yönelik ortak fırsatları inceleyerek, yeni işbirliği ufukları geliştirmeyi amaçlıyoruz."

        Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Yurdakul da BAE'nin ekonomi ve ticarette dünyadaki etkisine değindi.

        Yurdakul, "Birleşik Arap Emirlikleri, hem Körfez hem Afrika hem de Uzak Doğu pazarları için son derece uygun ve ilginç fırsatlar sunan bir ticari kapı. Diyarbakır belli sektörlerde çok güçlü. Bunlara inşaat malzemelerini de eklemek gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

        Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kaya ise Diyarbakır'ın özellikle turizm, tekstil ve tarımda Türkiye'nin sayılı kentlerinden biri olduğunu ifade etti.

        Diyarbakırlı iş insanlarının son yıllarda özellikle Türkiye genelinde büyük inşaat projelerinde de kendisini gösterdiğini dile getiren Kaya, şunları söyledi:

        "Gerek deprem konutları gerek Türkiye'nin farklı illerinde yapılan TOKİ konutlarında gerekse yap-sat sektöründe oldukça güçlü müteahhitlerimiz, mühendislerimiz var. Bu konuda da oldukça önemli bir katma değer yaratıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri ile başlattıkları bu ilişki bizler için çok çok önemli."

        Konuşmaların ardından Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Türkiye Özel Temsilcisi Sultan Saeed Al Mansouri, video kaydından katılımcıları selamladı.

        Program sonunda BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri ve Büyükelçilik personeli, katılımcıların sorularını yanıtladı.

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