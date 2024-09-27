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        Diyarbakır'da "Tarım Paydaşları Toplantısı" yapıldı

        Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında "Tarım Paydaşları Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:00 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:47
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        Diyarbakır'da "Tarım Paydaşları Toplantısı" yapıldı
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        Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında "Tarım Paydaşları Toplantısı" düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, tarımsal üretim planlaması ve sulama projelerinin tarıma olan etkileri gibi konular görüşüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın bereketli toprakları ve su kaynaklarıyla tarımın başkenti olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

        GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinin de katkılarıyla tarımsal üretimde önemli gelişmeler kaydettiklerini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "İl ve ilçe müdürlüklerimizce üreticilerimize verilen eğitimler sayesinde tarımsal verimlilik artıyor. Sulama projelerinin tarımsal üretimde olumlu etkileri söz konusu. Kral Kızı, Dicle ve Silvan barajlarının devreye girmesiyle sulanabilir alanlarımız önemli ölçüde artacak. Bu durum tarım üretimini ikiye katlayarak hem çiftçilerimizin gelirini artıracak hem de bölgemize yeni istihdam olanakları sağlayacak. Diyarbakır'ın hayvancılık alanındaki potansiyelinin daha da geliştirilmesi için çalışmalar sürdürülecek. Özellikle hayvan ırklarının korunması ve geliştirilmesi, yem üretimi ve hayvan sağlığı konularında önemli adımlar atılacak."

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, DSİ 10. Bölge Müdürü Zafer Akın, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Denli, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Vural, Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

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