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        Diyarbakır'da göreve başlayan hekimlere yönelik uyum eğitimi düzenlendi

        Diyarbakır'da göreve başlayan 152 hekime yönelik uyum eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 23:07 Güncelleme: 27.09.2024 - 23:24
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        Diyarbakır'da göreve başlayan hekimlere yönelik uyum eğitimi düzenlendi
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        Diyarbakır’da göreve başlayan 152 hekime yönelik uyum eğitimi düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 118. Devlet Hizmet Yükümlüsü kurasında Diyarbakır’da kamu sağlık tesislerine atanan hekimlere yönelik oryantasyon eğitimi verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, oryantasyon eğitimi ve etkileşim çalışmalarının verimli geçtiğini belirtti.

        Hekimlere meslek hayatında başarı dileyen Pamukçu, şunları kaydetti:

        "Bu kent bilimde, medeniyette, sosyal ve kültürel hayatta bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmuş bir kenttir. Nitekim binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapması da bu zenginliğindendir. Diyarbakır’ın zenginliği günümüzde de devam etmekte olup, tıp biliminde birçok bilimsel araştırmanın gerçekleşmesine imkan tanımış, gerek ulusal gerek uluslararası kongre ve konferanslara da ev sahipliği yaparak başta Diyarbakır'da olmak üzere bölgede de görev alan hekim arkadaşlarımız için tıptaki güncel gelişmeleri takip etme fırsatını yerinde sunmuştur. Yalnız bilimsel çalışmalarla da değil, sosyal ve kültürel yaşamda da gerçekleştirilen aktivite ve programlar ile sanatsal çalışmalara yön vermiştir. Hekimi, hemşiresi ve yardımcı sağlık personeli ile hastalıklara karşı hep birlikte mücadele vermekteyiz."

        Daha sonra, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Süleyman Öden, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Hakan Karakaş, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Esmer, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Avukat Serkan Gülaydın, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikiyatri uzmanı Dr. Diyadin Güleken tarafından sunumlar yapıldı.

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