Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan vefat etti
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu.
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Özcan (42) sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.
Meslektaşları telefonla da ulaşamayınca evine gittiklerinde Özcan'ı yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine söz konusu adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Özcan'ın cenazesinin yarın memleketi Elazığ'ın Palu ilçesinin Andılar köyünde toprağa verileceği belirtildi.
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