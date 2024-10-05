Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında anıldı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen anma programında, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca katledilen Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirlerinde dua edildi.

İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, beraberindeki partililerle, katledilen gençlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletin vicdanında derin yaralar açan insanlık dışı saldırıyı bir kez daha lanetlemek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Börü ve arkadaşlarının 10 yıl önce hayırseverler tarafından bağışlanan kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledildiğini dile getiren Ocak, şöyle konuştu:

"Yasin Börü bir Kürt genci değil miydi? Yardım dağıtan bu kardeşlerimiz kimler tarafından katledildi? Yine sözde Kürt olan eller bu gençlere kıydı. Bu hain saldırı, sadece bu gençlere değil, insanlığa, vicdanlarımıza ve kardeşliğe karşı yapılmış bir vahşettir. Yıllardır bu topraklarda halk için mücadele ettiklerini savunanların, halkın evlatlarını katletmekten geri durmaması, onların gerçek yüzünü göstermektedir. Yardımlaşma ve iyilik için yola çıkan bu gençlere kıyan zihniyet, kardeşlikten, insanlıktan nasibini almamıştır. Bu hain yapılar, tüm milletimize büyük acılar yaşatmıştır."