Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Merkez Sur ilçesi Balıkçılarbaşı mevkisinde bir araya gelen M.R.I. (29) ve boşanma aşamasındaki eşi B.I. (32) arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından M.R.I, tabancayla eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çiftin cenazesi, sağlık ekiplerince otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.