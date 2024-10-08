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        Diyarbakır'da Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yer alan Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı törenle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 16:50 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:26
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        Diyarbakır'da Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı
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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yer alan Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı törenle yapıldı.

        DÜ yerleşkesinde Mehmet Esra Cansız Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Mehmet Cansız tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı amacıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

        DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, törende yaptığı konuşmada, yazının bulunmasının, gelişen medeniyetlerde bilgilerin depolanması ihtiyacının günümüzden 5 bin yıl önce ortaya çıkmasına vesile olduğunu, bu dönemde saray, tapınak ve özel arşivlerin ortaya çıktığını söyledi.

        Bu gelişimin ardından kayıtların toplandığı kütüphane binalarının ilk örneklerinin görüldüğünü kaydeden Coşkun, antik çağlardan Sümer, Akad, Babil, Asur, Mısır, Hitit arşivlerinin tarihteki yerini aldığını belirtti.

        Milletlerin medeniyet tarihleri tetkik edildiğinde kitabın; insanoğlunun benliğini, kimliğini ve tarihini yazı üzerinden kurduğu bir dünya olduğunu ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:

        "Bu sebeple toplum için faydalı olarak görülen ve nadir eser olarak adlandırılan kitaplar, toplumların hayal ve ruh dünyalarını besleyen temel kaynaklardır. Kütüphane inşa etmek çok önemlidir. Onu yaşatmak gelecek kuşaklara aktarmak da ayrıca büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bizlere önemli bir görev düşmektedir. Bugün adeta bir kitap medeniyeti olan, şairler ve yazarlar memleketi Diyarbekir'imize bir kütüphane inşa ederek bu sürece katkıda bulunan Mehmet ve Esra Cansız'a ve bu kütüphanenin şehrimize, üniversitemize kazandırılmasında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum."

        İş insanı Mehmet Cansız da kütüphanenin hizmete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş insanlarına isimlerini yaşatacak kütüphaneler gibi eserler bırakmalarını tavsiye etti.

        Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Törene Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Sur Kaymakamı Asım Solak, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, DÜ Rektör Yardımcısı ​​​​​​​Prof. Dr. Velat Şen, DÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Kaya, kamu kurum temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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