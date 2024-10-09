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        Diyarbakır'da düştüğü çukurda sıkışan kız çocuğu kurtarıldı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düştüğü çukurda sıkışan 14 yaşındaki kız çocuğu ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:34 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:34
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        Diyarbakır'da düştüğü çukurda sıkışan kız çocuğu kurtarıldı
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düştüğü çukurda sıkışan 14 yaşındaki kız çocuğu ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        İlçeye bağlı Ovabağ Mahallesi'nde yaşayan D.K. dün 21.30 sıralarında elektrik direği için kazılan çukura düştü.

        Çukurda sıkışan çocuğunu çıkarmak için yakınlarının çabası sonuç vermeyince durum yetkililere bildirildi.

        Bunun üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda çocuk, çukurdan çıkarıldı.

        Hafif yaralanan D.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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