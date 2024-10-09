Diyarbakır'da düştüğü çukurda sıkışan kız çocuğu kurtarıldı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düştüğü çukurda sıkışan 14 yaşındaki kız çocuğu ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düştüğü çukurda sıkışan 14 yaşındaki kız çocuğu ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
İlçeye bağlı Ovabağ Mahallesi'nde yaşayan D.K. dün 21.30 sıralarında elektrik direği için kazılan çukura düştü.
Çukurda sıkışan çocuğunu çıkarmak için yakınlarının çabası sonuç vermeyince durum yetkililere bildirildi.
Bunun üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda çocuk, çukurdan çıkarıldı.
Hafif yaralanan D.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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