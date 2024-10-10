Dicle Elektrik, 6 ilde elektrik dağıtım şebekelerinde bakım çalışması yürütüyor

Dicle Elektrik, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te elektrik dağıtım şebekelerinde planlı bakım çalışması yürütüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, her yıl düzenli olarak şebekenin tamamında bakım faaliyetleri gerçekleştiren Dicle Elektrik'in bu yıl da kış öncesi arıza önleyici çalışmalara hız verdiği belirtildi.

Bölge genelinde 350 kişilik ekiple bakım çalışmasının yürütüldüğü bildirilen açıklamada, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin saha operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, her yıl yaz ve kış mevsimleri öncesinde düzenli olarak yapılan planlı bakım çalışmaları ile arızaların önceden tespit edilerek kesintisiz enerji arzının sağlandığını bildirdi.

Termal kameralar ve kısmı deşarj cihazları gibi yüksek teknoloji ürünü ekipmanların kullanıldığı çalışmalarda 350 kişilik bakım ekibinin görev aldığını belirten Tüzün, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yıl sonuna kadar 32 bin kilometre orta ve alçak gerilim hattında gözlem yapılacak, 13 bin kilometre hat ve 9 bin 600 trafoda bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Şu ana kadar 23 bin kilometre hattın gözlem ve 9 bin kilometre hattın bakım çalışmaları tamamlandı. Ayrıca 7 bin 200 trafo ve 20 bin saha dağıtım panosu bakımdan geçirildi. Kış öncesi arıza önleyici bakım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yıl sonuna kadar tüm planlanan çalışmaların bitirilmesi hedefleniyor."