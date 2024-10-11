Diyarbakır'da cinsel taciz girişimi iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kız çocuğuna cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kız çocuğuna cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Fırat Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde önceki gün 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz girişimi ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olay yerinden kaçan H.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler H.T'yi saklandığı adreste yakaladı.
Gözaltına alınan H.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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