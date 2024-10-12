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        Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 00:41 Güncelleme: 12.10.2024 - 00:47
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        Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Dicle Caddesi'nde E.Ç'nin kullandığı 21 ACU 934 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 47 KG 343 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle M.Ç'nin kullandığı hafif ticari araç, A.A. yönetimindeki 21 ACE 311 plakalı kamyonla, E.Ç'nin kullandığı otomobil ise V.K. idaresindeki 21 LC 729 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 3 kişinin cesedi Hani İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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