Diyarbakır'da esnaf ve sanatkar adaylarına girişimcilik eğitimi verildi

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, esnaf ve sanatkar adaylarına yönelik girişimcilik eğitimleri düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eğitimler, Kayapınar Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda Mesleki ve Teknik Lisesi son sınıf öğrencilerine verildi.

Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, açılışta, girişimcilik eğitimlerinin, öğrencilere iş dünyasında karşılaşabilecekleri zorluklara karşı yaratıcı çözümler üretme ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirme imkanı sunacağını belirtti.

Ticaret İl Müdürü Zafer Atik ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahsum Gönen'in de katıldığı eğitimde, iş yeri açma süreçleri, kamusal hibe ve destekler, teşvik mekanizmaları, vergi ve sosyal güvenlik gibi önemli konular ele alındı.