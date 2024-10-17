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        Diyarbakır'da esnaf ve sanatkar adaylarına girişimcilik eğitimi verildi

        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, esnaf ve sanatkar adaylarına yönelik girişimcilik eğitimleri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:12 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:13
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        Diyarbakır'da esnaf ve sanatkar adaylarına girişimcilik eğitimi verildi
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        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, esnaf ve sanatkar adaylarına yönelik girişimcilik eğitimleri düzenledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, eğitimler, Kayapınar Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda Mesleki ve Teknik Lisesi son sınıf öğrencilerine verildi.

        Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, açılışta, girişimcilik eğitimlerinin, öğrencilere iş dünyasında karşılaşabilecekleri zorluklara karşı yaratıcı çözümler üretme ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirme imkanı sunacağını belirtti.

        Ticaret İl Müdürü Zafer Atik ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahsum Gönen'in de katıldığı eğitimde, iş yeri açma süreçleri, kamusal hibe ve destekler, teşvik mekanizmaları, vergi ve sosyal güvenlik gibi önemli konular ele alındı.

        Ayrıca, Ticaret Bakanlığı tarafından kooperatiflerin desteklenmesi programı kapsamında verilen hibe destekleri, Hazine destekli Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla sağlanan krediler ile KOSGEB'in iş kurma destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

        Eğitimler, girişimci adaylarının gelecekteki iş hayatlarına dair kapsamlı bilgiler edinmelerine katkı sağladı.

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