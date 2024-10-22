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        Malatyalı ev kadını Diyarbakır'ın ücra köşesindeki kazıda gönüllü iz sürüyor

        OSMAN BİLGİN - Malatya'da yaşayan 46 yaşındaki ev kadını Nazlı Tirit, arkeolojiye duyduğu merakla Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki kazı alanında çalışmalara gönüllü katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:25
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        Malatyalı ev kadını Diyarbakır'ın ücra köşesindeki kazıda gönüllü iz sürüyor
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        OSMAN BİLGİN - Malatya'da yaşayan 46 yaşındaki ev kadını Nazlı Tirit, arkeolojiye duyduğu merakla Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki kazı alanında çalışmalara gönüllü katkı sunuyor.

        Lise eğitiminin ardından evlenen ve 2 çocuğunu büyüten Tirit, sanat tarihi ve arkeolojiye olan ilgisi nedeniyle bu alanda çalışmak istedi.

        Oğlu üniversiteyi kazanan, kızı da üniversite sınavına hazırlanan Tirit, eşinin ve çocuklarının desteğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllülük projesi kapsamında Diyarbakır Müze Müdürlüğünce uygulanan, meraklılarına müze ve kazı alanında çalışma şansı tanıyan programa başvuru yaptı.

        Başvurusu kabul edilen Tirit, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kırsal İnkaya Mahallesi'nde 2021'den bu yana kazı çalışması yürüten ekibe gönüllü olarak katıldı.

        Kazı ekibinin "Nazlı ablası" olan Tirit, günün ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalara gönüllü katkı sunuyor.

        - "Kazı sahasında olmak muhteşem bir duygu"

        Tirit, AA muhabirine, ortaokuldan itibaren sanat tarihine ve arkeolojiye merak duyduğunu, 4 yıl önce çini sanatıyla ilgilenmeye başladığını söyledi.

        Arkeolojik çalışmaları konu alan belgeselleri ve haberleri yakından takip ettiğini belirten Tirit, "Genç yaşta evlendim. 22 yıllık evliyim. Arkeolojiye heves duyuyordum. 'Nasıl yapıyorlar, nasıl kazıyorlar?' O ortamı solumayı çok istiyordum." dedi.

        Tirit, çocukları büyüdükten sonra hayallerini, isteklerini gerçekleştirmeye yöneldiğini dile getirerek, eşinin ve çocuklarının da bu konuda en büyük destekçisi olduğunu kaydetti.

        Bakanlığın projesini duyunca başvurmak istediğini anlatan Tirit, "Acaba ben de olabilir miyim dedim çünkü lise mezunuyum. Üye olduktan sonra buraya çağırıldım." diye konuştu.

        Diyarbakır'daki kazılara katılacağını ilk etapta eşi ve çocukları dışında kimseyle paylaşmadığını aktaran Tirit, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kendime ve çevreme buralara tek başıma gelip bir şeyler yapabileceğimi göstermek istedim. Kazı sahasında olmak muhteşem bir duygu. Kazı evindeki ve kazı alanındaki arkadaşlarıma da söylüyorum. Burada hayalimi gerçekleştiriyorum. Kadınlara da örnek teşkil etmesini istiyorum. Burada olmak muhteşem bir duygu gerçekten. Yıllar önce düşündüğüm şeydi. Hatta ortaokul öğretmenime söylediğim bir şeydi. Burada olmam, bu atmosferi solumam... Hedefim üniversite sınavına hazırlanan kızımla ders çalışıp arkeoloji bölümünü kazanmak."

        - "Kazı ekibine renk kattı"

        Diyarbakır Müzesi Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle 2021'de kazı çalışmalarına başladıkları sahaya gönüllülük projesiyle yeni bir nefes kazandırdıklarını belirtti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllülük projesine eylül ayı itibarıyla hem Diyarbakır Müzesini hem de Silvan Barajı kurtarma kazısını dahil ettiklerini anlatan Gizligöl, şunları söyledi:

        "Silvan Barajı kurtarma kazılarına şu ana kadar iki gönüllümüz katıldı. Bir gönüllümüz çalışmalara katıldı ve deyim yerindeyse buradan mezun oldu, tekrar evine döndü. Şu anda da Nazlı Tirit Malatya'dan geldi. Kendisi bir ev hanımı. Biz çok sevindik, mutlu da olduk. Kendisi arkeolojiye, tarihe meraklı. Dolayısıyla burada bunu deneyimlemek istedi. Biz de ona bir şans verdik."

        Gizligöl, Nazlı Tirit'in hem kazı evinde hem de kazı alanında çalışmalara katıldığını ifade ederek, Gençlik ve Spor Bakanlığının projesinde esas amacın halkın hobi amaçlı ya da hayalleri, istekleri, doğrultusunda tecrübe kazanabilecekleri, vakit geçirebilecekleri, katkı sağlayabilecekleri kamu kuruluşlarında çalışması olduğunu kaydetti.

        "Kazı ekibine renk kattı. Kazı ekibimiz de Nazlı hanımı gördüklerinde heyecanlandılar. Çünkü uzaktan bir insanın gelip gönüllü olarak çalışıyor olması çok değerli." diyen Gizligöl, projenin 1 Eylül'de başladığını, 31 Aralık'a kadar devam edeceğini belirtti.

        Bu kapsamında Diyarbakır Müzesi'ne 21 gönüllünün, Silvan Barajı kurtarma kazısına ise 12 başvurunun olduğunu dile getiren Gizligöl, bir plan içerisinde başvuru yapan gönüllüleri kazı evine ve müzeye davet ettiklerini aktardı.

        Kazı ekibinde yer alan Ebedin Emlük de yaklaşık 1 yıl 3 aydır burada çalışma yaptığını belirterek, ekibe gönüllü katlan kişilerin de çalışmalara katkı sunduğunu söyledi.

        Emlük, "Nazlı ablamız yaklaşık 10 gündür burada. Enerjisiyle, çalışma şevkiyle bize çok yardımcı oldu. Çok mutluyuz kendisini tanıdığımız için." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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