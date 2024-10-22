Şehit oğlundan "FETÖ mensuplarının kökü kurutulmadıkça acımız bitmez" mesajı

MEHMET SIDDIK KAYA - İstanbul'da 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Askeri Çoban'ın oğlu Ferdi Çoban, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Babamın yanına geldim, FETÖ elebaşının ölüm haberini babama verdim. Elebaşı öldü, az da olsa acımız dindi ama FETÖ mensuplarının kökü kurutulmadıkça acımız bitmez." dedi.

Ailesi için daha iyi bir yaşam kurmak amacıyla 27 yıl önce memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden İstanbul'a giden ve bir tekstil atölyesinde çalışan 7 çocuk babası Askeri Çoban bir süre sonra kendi atölyesini kurdu.

"Babamın yanına geldim, FETÖ elebaşının ölüm haberini babama verdim. 'O da öldü' dedim. FETÖ elebaşı öldü, az da olsa acımız dindi ama FETÖ mensuplarının kökü kurutulmadıkça acımız bitmez. Allah onun belasını versin." diyen Çoban, şehit babasıyla gurur duyduğunu belirtti.

Babasını kaybettikten sonra ailede doğan 4 bebeğe onun ismini verdiklerini ifade eden Çoban, bu bebeklerden birinin de kendi oğlu olduğunu anlattı.

Çoban, "Birkaç okula da babamın ismi verildi. Onu elimizden geldiği kadar yaşatacağız. Yine böyle bir kalkışma olsa ben de giderim. Herhangi bir sıkıntı olsa devletimizin her zaman yanındayız. Babam olmasa da biz varız." diye konuştu.

Babalarına büyük özlem duyduklarını dile getiren Çoban, aradan yıllar geçmesine rağmen acılarının dinmediğini belirtti.

- "FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e Allah rahmet eylemesin"