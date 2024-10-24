Kanser tedavisi gören çocuklar hastane bahçesindeki konteyner derslikte eğitim alıyor

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Çocuk Hastanesi bahçesinde kurulan konteynerde açılan sınıfta, kanser tedavisi gören çocuklar eğitim alıyor.

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile DÜ Çocuk Hastanesi bahçesinde uzun süre kanser tedavisi gören çocuklar için kurulan konteynerde, Cemil Özgür İlkokulu'na bağlı bir sınıf açıldı.

Sınıfta, haftanın 5 günü İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenler, kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören anaokulu ve ilkokul çağındaki 15 öğrenciye eğitim veriyor.

Radyoterapi ve kemoterapi gibi tedavilerden dolayı çocukların uzun süre hastanede yatmak zorunda kaldığını, bu nedenle çocukların eğitiminin aksadığını belirten Akıl, klinikte tedavi gören çocukların eğitiminin aksamaması için hastane bahçesinde özel sınıf oluşturulduğunu kaydetti.

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, AA muhabirine, Çocuk Hastanesi'nin 15 yataklı Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği ile bölgeye hitap ettiğini söyledi.

Çocukların eğitimlerinin aksamaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Akıl, şöyle konuştu:

"Her öğrencinin seviyesine göre eğitim veriliyor. Özellikle uzun süre kaldıkları hastane ortamı çocukları çok zorluyor. Çocuklar bu sayede sosyalleşiyor ve eğitimden uzak kalmıyor. İhtiyaca göre öğretmen desteğini alıyoruz. Sınıfta soğutma ve ısıtmayla ilgili bir sıkıntımız yok. Çocuklara bireysel eğitim veriliyor. Bunun pozitif etkilerini çocuklar üzerinde görüyoruz. Amacımız, çocuk hastanede 1 gün bile kalsa eğitiminin aksamaması."