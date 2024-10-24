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        Kanser tedavisi gören çocuklar hastane bahçesindeki konteyner derslikte eğitim alıyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Çocuk Hastanesi bahçesinde kurulan konteynerde açılan sınıfta, kanser tedavisi gören çocuklar eğitim alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:01
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        Kanser tedavisi gören çocuklar hastane bahçesindeki konteyner derslikte eğitim alıyor
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        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Çocuk Hastanesi bahçesinde kurulan konteynerde açılan sınıfta, kanser tedavisi gören çocuklar eğitim alıyor.

        DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile DÜ Çocuk Hastanesi bahçesinde uzun süre kanser tedavisi gören çocuklar için kurulan konteynerde, Cemil Özgür İlkokulu'na bağlı bir sınıf açıldı.

        Sınıfta, haftanın 5 günü İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenler, kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören anaokulu ve ilkokul çağındaki 15 öğrenciye eğitim veriyor.

        Ayrıca hasta yatağından kalkamayan çocuklar da hastane odasında eğitim görüyor.

        DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, AA muhabirine, Çocuk Hastanesi'nin 15 yataklı Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği ile bölgeye hitap ettiğini söyledi.

        Radyoterapi ve kemoterapi gibi tedavilerden dolayı çocukların uzun süre hastanede yatmak zorunda kaldığını, bu nedenle çocukların eğitiminin aksadığını belirten Akıl, klinikte tedavi gören çocukların eğitiminin aksamaması için hastane bahçesinde özel sınıf oluşturulduğunu kaydetti.

        Çocukların eğitimlerinin aksamaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Akıl, şöyle konuştu:

        "Her öğrencinin seviyesine göre eğitim veriliyor. Özellikle uzun süre kaldıkları hastane ortamı çocukları çok zorluyor. Çocuklar bu sayede sosyalleşiyor ve eğitimden uzak kalmıyor. İhtiyaca göre öğretmen desteğini alıyoruz. Sınıfta soğutma ve ısıtmayla ilgili bir sıkıntımız yok. Çocuklara bireysel eğitim veriliyor. Bunun pozitif etkilerini çocuklar üzerinde görüyoruz. Amacımız, çocuk hastanede 1 gün bile kalsa eğitiminin aksamaması."

        - "Hastalıkların tedavisinde moral çok önemli"

        Cemil Özgür İlköğretim Okulu Müdürü Hasan Atabey ise sınıfta uzun süre hastanede tedavi gören çocukların eğitimlerinde de eksiklerini tamamlamak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        "Kendi okulundan ayrıldığı için haliyle çocuklarda bir moral bozukluğu olabiliyor. Hastalıkların tedavisinde moral çok önemli. Çocukların okuldan uzak kalmaması ve etkinliklerle onlara moral ve motivasyon sağlamak için çabalıyoruz. Çocuklar uzun süre okuldan uzak kaldığı için velilerde de bir moral bozukluğu oluyor." ifadelerini kullanan Atabey, çocuklarının eğitim aldığını gören velilerin de mutlu olduğunu dile getirdi.

        Atabey, sınıfta, sadece Diyarbakır merkezden değil, çevre illerden gelen öğrencilerin de bulunduğunu bildirdi.

        - "Çocuklarımız için güzel bir motivasyon oldu"

        Veli Mehmet Zeki Kılıç, sınıfta hasta öğrencilere eğitim verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Çocuğunun 15 gündür hastanede tedavi gördüğünü anlatan Kılıç, "Hastane bahçesinde kurdukları bu sınıf bizi sevindirdi. Çocuklarımız için güzel bir motivasyon oldu. Çocuklarımız buradan faydalanıyor. Hastane yönetimi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Sınıf sayesinde çocuklarımız derslerinden geri kalmayacak. Çocuklarımız hem tedavi görüyor hem de eğitim alıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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