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        Diyarbakır'da 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da hakkında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:01 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:28
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        Diyarbakır'da 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'da hakkında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" başta olmak üzere 19 suç kaydı ve 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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