Diyarbakır Lice'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde havai fişek gösterisi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek gösterisi yapıldı.
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek gösterisi yapıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Lice'deki Fis Ovası'nda saat 19.23’te havai fişek gösterisi düzenlendi.
Havai fişek gösterisi ile jandarma personelinin kutlama mesajlarının yer aldığı klip, Lice Kaymakamlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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