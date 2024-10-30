Diyarbakır'da çöp kamyonun çarptığı anne öldü, çocuğu ağır yaralandı

Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki M. A. ise özel bir hastaneye götürüldü.

Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mizgin A. (35) ile oğlu 5 yaşındaki M. A, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen belediyeye ait 07 AAC 841 plakalı çöp kamyonu çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.