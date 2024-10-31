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        Diyarbakır'da trafiği tehlikeye atan sürücüye para cezası kesildi

        Diyarbakır'da drift atarak trafiği tehlikeye düşüren, tehlikeli şerit değiştiren ve sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanan sürücüye para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:53 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:53
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        Diyarbakır'da trafiği tehlikeye atan sürücüye para cezası kesildi
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        Diyarbakır'da drift atarak trafiği tehlikeye düşüren, tehlikeli şerit değiştiren ve sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanan sürücüye para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir sürücünün otomobiliyle aşırı hız yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntüleri, sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün M.E.B. olduğunu belirledi.

        Sürücüye, drift atarak trafiği tehlikeye düşürmek, tehlikeli şerit değiştirmekten ve sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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