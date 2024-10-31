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        Şiddet mağduru Mutlu Kaya'nın 9 yıl sonra söylediği şarkı milyonlarca kez dinlendi

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 yıl önce evinde erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan, ablası Dilek Kaya ise 4 yıl önce öldürülen Mutlu Kaya'nın yıllar sonra kendisi gibi şiddet mağduru kadınlar için seslendirdiği şarkı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:04
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        Şiddet mağduru Mutlu Kaya'nın 9 yıl sonra söylediği şarkı milyonlarca kez dinlendi
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        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 yıl önce evinde erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan, ablası Dilek Kaya ise 4 yıl önce öldürülen Mutlu Kaya'nın yıllar sonra kendisi gibi şiddet mağduru kadınlar için seslendirdiği şarkı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

        Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yaparken 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, sağlığına kavuşabilmek, yeniden yürüyebilmek için uzun bir tedavi süreci geçirdi.

        Bu süreçte erkek arkadaşının 22 Mart 2020'de silahlı saldırısına uğrayan ablası Dilek Kaya'yı da kaybeden Kaya, bir süre evine kapansa da şiddete uğrayan, öldürülen kadınlar ve çocuklar için mücadele etmeye karar verdi.

        Ara verdiği tedavisini özel bir klinikte sürdüren Kaya, bir yandan da müzik hocası Emrah Cebe'nin desteğiyle "Diriliş" adıyla yazdığı ve bestelediği şarkı için kentin tarihi mekanlarında çektiği klibi sosyal medya platformlarında beğeniye sundu.

        Sosyal medyada 26 Ekim'de yayınlanan klip kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

        - "Konuşamazken bile içimden 'Tekrar şarkı söyleyeceğim' diyordum"

        Kaya, AA muhabirine, 2015 yılında şarkı yarışmasında ilk sahneye çıktığında heyecandan kalbinin sesini duyduğunu belirterek, o mutluluk verici anı hiç unutamadığını söyledi.

        Silahla başından vurulduktan sonra aylarca yoğun bakımda kaldığını, yoğun bakımdan çıktığında konuşamaz durumda olduğunu anlatan Kaya, "Yoğun bakımdan sonra ellerimi, ayaklarımı, sesimi her şeyimi kaybettim. Bir cenaze gibiydim ama gülmeye devam ettim. O zaman konuşamazken bile içimden, 'Konuşacağım ve tekrar şarkı söyleyeceğim.' diyordum." dedi.

        Kaya, kendisine olan güvenini hiç kaybetmediğini ve mücadele etmekten vazgeçmediğini ifade etti.

        "Mücadele ettim ve 9 yıl sonra başardım. Şarkımı kadınlarımız, çocuklarımız için zulme uğrayan tüm insanlar için yazdım. Çok güzel bir şarkı oldu. Sosyal medyada çok iyi gidiyor. İnsanlar çok mutlu oldu. 'Ağlayarak dinliyoruz','Mutlu başardın' gibi çok güzel yorumlar alıyorum. İzlenme oranı çok iyi gidiyor." diyen Kaya, bu olumlu tepkilerin kendisine güç verdiğini belirtti.

        Şarkısının sosyal medya platformlarında 3 günde 10 milyonu aşkın izlenime ulaştığını dile getiren Kaya, kadınlara destek olmak isteyen herkese şarkısını dinlemeleri tavsiyesinde bulundu.

        Kaya, gelecek planlarına ilişkin, şunları söyledi:

        "Fizik tedavime devam edip, tamamen iyileşip büyük bir konser vermek, tüm dünyaya çığlık ata ata şarkı söylemek istiyorum. Bir sonraki hedefim bu."

        - "Şimdiki heyecanım Mutlu'nun sahnede olduğu andan daha büyük"

        Mutlu Kaya'nın kendisi gibi müziğe gönül veren ses sanatçısı ablası Songül Kaya, kardeşiyle birlikte zorluklarla dolu uzun bir yol katettiklerini belirtti.

        9 yıl önce çıktığı ses yarışmasıyla tanınan kardeşinin kadınlar için yazdığı "Diriliş" isimli parçayla yeniden dimdik ayakta olduğunu ifade eden Kaya, şöyle dedi:

        "Şimdi yaşadığım heyecanı 9 yıl önce yaşamamıştım. Şimdiki heyecanım Mutlu'nun o ses yarışmasında sahnede olduğu andan daha büyük. Çok mücadele ettik, Mutlu'nun tekrar şarkı söyleyebilmesi, tüm kadınlara ışık olabilmesi için. Bu ağır mücadele içerisinde onu tekrar sahnede, klibi ile görmek beni öncesinden daha mutlu etti ve heyecanlandırdı."

        Müzik öğretmeni Emrah Cebe de Mutlu Kaya'nın "Diriliş" isimli şarkısıyla şiddete uğrayan, mağduriyet yaşayan tüm kadınların sesi olmaya aday olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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