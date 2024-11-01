Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 72 yaşındaki kadının karnından 20 kilogramlık kitle çıkarıldı

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da doktorların tedaviye ikna ettiği 72 yaşındaki Remziye Koyun'un karnından, cerrahi müdahaleyle 50 santimetre çapında yaklaşık 20 kilogramlık kitle çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 72 yaşındaki kadının karnından 20 kilogramlık kitle çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da doktorların tedaviye ikna ettiği 72 yaşındaki Remziye Koyun'un karnından, cerrahi müdahaleyle 50 santimetre çapında yaklaşık 20 kilogramlık kitle çıkarıldı.

        Kentte yaşayan 3 çocuk annesi Koyun, 1,5 sene önce yumuşak doku kanseri tedavisi gördü. Aradan geçen süreçte sağlığına kavuştuğunu düşünen Koyun, son dönemde karın ağrısı, yürümekte ve nefes alıp vermekte zorluk yaşama gibi belirtiler hissetmeye başladı.

        Bu şikayetlerine rağmen hastaneye gitmekten kaçınan Koyun, ileri evre kanser olduğunu, tedavi şansının olmadığını düşünerek hayattan umudunu kesti.

        Gazi Yaşargil ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Salim İlksen Başçeken ve Op. Dr. Abit Yaman, daha önce tedavi ettikleri Remziye Koyun'un sağlık kontrollerini aksattığını fark etti.

        Doktorların araması üzerine hastaneye giderek tetkik yaptıran Koyun'un karnında 50 santimetre çapında kitle tespit edildi.

        Doç. Dr. Başçeken ve Op. Dr. Yaman'ın, riskli olmasına rağmen cerrahi müdahaleyle tedavi şansının bulunduğunu belirtmesi üzerine Koyun, ameliyat olmaya karar verdi.

        Koyun'un karnından 6 saat süren operasyonla 50 santimetre çapında yaklaşık 20 kilogramlık kitle çıkarıldı.

        - "Üzerimdeki ağırlık kalktı"

        Remziye Koyun, AA muhabirine, yürümekte zorluk çektiği için doktora gittiği belirterek "Ameliyatla üzerimdeki ağırlık kalktı. Ameliyattan sonra 3 gün yoğun bakımda kaldım. Şimdi iyiyim. Kuş gibi hafifledim. Daha önce çok az yemek yiyebiliyordum. İnşallah bundan sonra yemek yiyebileceğim." dedi.

        - "Bu kadar büyük kitleler çok nadir saptanıyor"

        Doç. Dr. Başçeken, Remziye Koyun'un daha önce de kanser tedavisi gördüğünü anlattı.

        Hastanın kontrole gelmemesi üzerine kendisiyle iletişime geçtiklerini anlatan Başçeken, yapılan kontrollerde hastada tümör oluşumunun tekrarladığını belirlediklerini söyledi.

        Başçeken, şunları kaydetti:

        "Kitle o kadar büyümüş ki hasta yataktan kalkamayacak seviyedeymiş. Kitlenin biraz daha iyi olan özellikleri kötüye doğru ilerlemiş. Kitle bütün batını sarmış ve organların çoğunu sıkıştırmış. Bu kadar büyük kitleler çok nadir saptanıyor. Hasta şikayetlere rağmen kendini bırakmış çünkü son evre olduğunu düşünüyormuş. Bu tip tümörlerde hastanın cerrahi şansı olabiliyor. Ona ameliyat edilebileceğini ama riskli olduğunu anlattık. Hasta ve yakınları da bütün riskleri kabul ederek ameliyata karar verdi."

        - "Zor bir ameliyattı"

        Op. Dr. Abit Yaman ise hastada tespit ettikleri, organlarına yapışık olan kitlenin tamamını 6 saatlik operasyonla çıkardıklarını dile getirdi.

        İkinci ameliyatı olması nedeniyle hem hastayı hem de kendilerini zorlayan bir ameliyat olduğunu vurgulayan Yaman, "Hastamız daha önce yemek yiyemediğini, düzgün nefes alamadığını belirtiyordu. Bu problemlerin çoğunu çözmüş olduk. Ameliyat başarılı geçti ve hastamızın sağlık durumu şu anda gayet iyi. Hastamızı tedavi edebildiğiniz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esnafa saldırdı! 3 kişiyi bıçakladı
        Esnafa saldırdı! 3 kişiyi bıçakladı
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Gözaltılar ve tutuklama var! 200 milyon TL'lik ilaç vurgunu!
        Gözaltılar ve tutuklama var! 200 milyon TL'lik ilaç vurgunu!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        Boşandılar
        Boşandılar
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        ABD seçimlerine son 4 gün! Kritik eyaletlerde son durum ne?
        ABD seçimlerine son 4 gün! Kritik eyaletlerde son durum ne?
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        ABD'li gazeteciden Epstein ve Trump iddiası
        ABD'li gazeteciden Epstein ve Trump iddiası
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
        İlk bin gün şeker tüketmek, sağlığa olumsuz etki yapıyor
        İlk bin gün şeker tüketmek, sağlığa olumsuz etki yapıyor
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da tarihi "Hilar Kaya Mezarları" ören yeri olarak tescillendi
        Diyarbakır'da tarihi "Hilar Kaya Mezarları" ören yeri olarak tescillendi
        Dicle Elektrik ekipleri, Diyarbakır'da yatırım için gittikleri mahallede en...
        Dicle Elektrik ekipleri, Diyarbakır'da yatırım için gittikleri mahallede en...
        Döner bıçağıyla soyguna girdiği fırında 3 kişiyi yaralayan şüpheli, bacağın...
        Döner bıçağıyla soyguna girdiği fırında 3 kişiyi yaralayan şüpheli, bacağın...
        Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın olay yeri keşif görüntü...
        Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın olay yeri keşif görüntü...
        Narin'in kaybolduğu günün gecesi, Salim Güran'ın dere yatağındaki görüntüsü...
        Narin'in kaybolduğu günün gecesi, Salim Güran'ın dere yatağındaki görüntüsü...
        Narin'in cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüsü dava d...
        Narin'in cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüsü dava d...