Diyarbakır Valisi Zorluoğlu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Zorluoğlu'na, merkezin işleyişi ve sağladığı hizmetler hakkında sunum gerçekleştirildi.

Zorluoğlu, merkezi destekleyen teknolojik altyapının yanı sıra, acil çağrıları karşılama süreçleri ve yapılan güncel çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Vali Zorluoğlu, çağrı karşılama salonunda jandarma, emniyet, itfaiye, sağlık ve orman birimlerinde görev yapan personel ile de bir araya gelerek, sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, tüm birimlerin koordineli çalışmasının önemli olduğunu belirtti. Zorluoğlu, şunları kaydetti: "Halkımızın güvenliği için buradaki her bir çalışanımızın emeği büyük. Acil durumlarda hızlı müdahale hayat kurtarır. 112 Acil Çağrı Merkezi, acil çağrıları etkin bir şekilde koordine ederek vatandaşlara en kısa sürede ulaşma noktasında hayati bir rol üstleniyor. Bu tür merkezler, afet ve acil durum yönetiminde kritik bir öneme sahiptir. Sizlerin özverili çalışmaları, her zaman halkımızın yanındayız hissiyatını güçlendiriyor. Hep birlikte daha güçlü bir Diyarbakır inşa edeceğiz."