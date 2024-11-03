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        Diyarbakır'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 20:14 Güncelleme: 03.11.2024 - 20:14
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        Diyarbakır'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

        Fatihpaşa Mahallesi Çiçek Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, biri silahla biri de bıçakla olmak üzere 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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