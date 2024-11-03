Diyarbakır'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.
Fatihpaşa Mahallesi Çiçek Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, biri silahla biri de bıçakla olmak üzere 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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