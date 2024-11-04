Diyarbakır'da sis etkili oldu

Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini yitireceğini, önümüzdeki 4 gün boyunca da görülmeyeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçak seferlerinde de gecikmeler yaşandı.

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