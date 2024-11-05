Diyarbakır'da çıkan yangında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yakılan ateşten kıvılcım sıçraması sonucu müstakil ev ve ahırda yangın çıktı. Yangın sırasında Erman Çiftçi, cep telefonunu almak için balkondan eve girdi.

İlçeye bağlı kırsal Geçit Mahallesi'nde ikamet eden Ubat Çiftçi, eşi ve 15 yaşındaki oğlu Erman Çiftçi ile dün evlerinin bahçesinde nar şerbeti yapmak için ateş yaktı.

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