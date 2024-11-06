Diyarbakır'da Yenişehir Sağlık Kompleksi yapılacak

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacının yerinde karşılanması amacıyla Yenişehir Sağlık Kompleksi yapımı için çalışmalar başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde, Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezinin yer alacağı Sağlık Kompleksinin 15 bin 70 metrekare alan üzerinde yapılması planlanıyor.

Tamamlanınca, Diyarbakır'ın üçüncü, il merkezinin ikinci Sağlıklı Hayat Merkezinin de yer alacağı kompleks, 3 bin 950 metrekare kapalı alanda yapılarak bölge halkına hizmet sunacak.

Komplekste bulunan 49 araçlık otopark alanında, engelli vatandaşlar için de 7 araçlık engelli otopark yapılması hedefleniyor. Sağlıklı Hayat Merkezinde beslenme danışmanlığı, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı, tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi (KETEM), ruh sağlığı danışmanlığı, enfeksiyon kontrol hizmetleri, koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığı ve tıbbi hizmetler sunulacak.