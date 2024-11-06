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        Diyarbakır'da Yenişehir Sağlık Kompleksi yapılacak

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacının yerinde karşılanması amacıyla Yenişehir Sağlık Kompleksi yapımı için çalışmalar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:46 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:46
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        Diyarbakır'da Yenişehir Sağlık Kompleksi yapılacak
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        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacının yerinde karşılanması amacıyla Yenişehir Sağlık Kompleksi yapımı için çalışmalar başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde, Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezinin yer alacağı Sağlık Kompleksinin 15 bin 70 metrekare alan üzerinde yapılması planlanıyor.

        Tamamlanınca, Diyarbakır'ın üçüncü, il merkezinin ikinci Sağlıklı Hayat Merkezinin de yer alacağı kompleks, 3 bin 950 metrekare kapalı alanda yapılarak bölge halkına hizmet sunacak.

        Komplekste bulunan 49 araçlık otopark alanında, engelli vatandaşlar için de 7 araçlık engelli otopark yapılması hedefleniyor.

        Sağlıklı Hayat Merkezinde beslenme danışmanlığı, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı, tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi (KETEM), ruh sağlığı danışmanlığı, enfeksiyon kontrol hizmetleri, koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığı ve tıbbi hizmetler sunulacak.

        Ücretsiz olarak sunulacak bu hizmetlerin yanı sıra gebe bilgilendirme sınıfı ile anne adaylarına sağlıklı bir gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem geçirerek sağlıklı nesiller yetiştirilmesi konusunda eğitimler verilmesi hedefleniyor.

        Kısa süre içinde inşaat çalışmalarına başlanarak ilçe halkına daha kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti sunulması hedeflenen Sağlık Kompleksinin, 2025 yılında vatandaşlara hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

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