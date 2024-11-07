Narin Güran cinayeti davasında sanık ağabey Enes Güran savunma yaptı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu 4 sanıktan ağabey Enes Güran savunma yaptı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın savunmasının ardından ağabey Enes Güran'ın savunmasına geçildi.

Mahkeme başkanı, sanık Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açıldığını belirtti.

Güran, mahkeme başkanının "Salim Güran'ı evinizde gördünüz mü?" diye sorması üzerine, Salim Güran'ı o gün evinde hiç görmediğini ileri sürdü.

Mahkeme başkanının daha önceki beyanlarını da hatırlatarak, çelişen beyanları olduğunu belirtmesi üzerine Enes Güran, "Hatırlamadığım şeyler var. Olayın şokunda olduğum için öyle oldu." dedi. Narin'in kaybolduğu gün saat 15.57'de cep telefonuna ait HTS baz kaydının Salim Güran'ın evinde tespit edildiğinin belirtilmesi üzerine Güran, "Salim Güran'ın evine kesinlikle gitmedim." beyanında bulundu. "Narin, Enes ile ilgili hoş olmayan görüntüler gördüğü için öldürüldü" iddiasının sorulması üzerine Enes Güran, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben hiç ahıra gitmedim, evde uyuyordum." dedi.

Mahkeme başkanının, "Salim Güran ile annen arasında bir ilişki var mıydı?" sorusu üzerine Enes Güran, "Annemdir sonuçta sayın hakimim bu soru bana sorulmaz." ifadesini kullandı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Bir masum varsa masumu, bir cani varsa caniyi bulma derdindeyiz." dedi. Enes Güran da mahkeme başkanının sorusunu "Bilmiyorum." diye yanıtladı. Mahkeme başkanının günlerce Narin'in bulunması için arama çalışmaları yapıldığını belirterek, jandarmanın aile üyelerinin kendilerini yanlış yönlendirdiğini belirttiğini, böyle bir şey olup olmadığını sorması üzerine Güran, böyle bir şey olmadığını iddia etti.

Savcının, kolundaki ısırık izini sorması üzerine Güran, "Kolumdaki ısırık izini üçüncü gün yaptım. Cezaevine suçlu olduğum için girmedim. Kardeşim Narin için girdim." diye konuştu. "Neden diğer kardeşlerin değil de siz davaya dahil edildiniz?" diye sorulan Güran, bunu hiç düşünmediğini savundu. - "Amcam da olsa şüphelendim" Savcının, "Kimden şüphelendin?" diye sorması üzerine Güran, şöyle dedi: "İlk başta Salim Güran'ın aracında DNA çıkınca ondan şüphelendim. Amcam da olsa şüphelendim."

Savcı, Güran'a "yanlış" ve "çelişkili" beyanlarda bulunduğunu da sordu. Güran, bunun ilk günlerdeki kafa karışıklığından kaynaklandığını öne sürdü. - Kolunu nasıl ısırdığını gösterdi Diyarbakır Barosu avukatlarından Aydın Özdemir'in kolunu nasıl ısırdığını sorması üzerine Güran, kolunu nasıl ısırdığını gösterdi. Kolundaki ısırık izinin halen görüldüğünü belirten Güran, sırtındaki izlerin Nevzat Bahtiyar'ın ahırına gittiklerinde oradaki çivi ve tahtalardan kaynaklandığını, bu izlerin mısır tarlasında olmadığını öne sürdü.

"Narin'in öldürüldüğünü cezaevinde öğrendim. Narin'in ölümünü duyunca şok oldum." diyen Güran, "Cezaevinde başımı sürekli duvarlara vurduğumu, yüzüme tokat attığımı siz gördünüz mü?" dedi. - "Diyarbakır Barosuna işkence iddiasıyla ilgili yapılmış tek bir başvuru yoktur" Diyarbakır Barosu avukatlarından Derya Yıldırım, Güran'a dava kapsamında 6 defa ifade verdiğini belirterek, çelişkili beyanlarını sordu. Bunun üzerine Güran avukatıyla görüşmek istedi. Avukatı Güran'a, "Her şeyi anlat." dedi.

Güran ailesinin avukatlarından Yılmaz Demiroğlu, "Kötü muameleye maruz kaldıklarını belirttiler." ifadesini kullandı. Mahkeme başkanının, "İşkence yapıldıysa, küfür edildiyse söyleyebilirsin, burada gizli, saklı bir şey yok." dedi. Dönemin Diyarbakır Baro Başkanı avukat Nahit Eren ise ailenin kendisine iki kez görüşmeye geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Tüm görüşmelerimi meslektaşlarımla birlikte yaptık. Gözaltındayken yakınlarına işkence yapıldığını söylediler. 'Herhangi bir kötü muamele ve işkence tutanağı varsa ifade sırasında tutanağa geçin.' dedim avukat arkadaşlara. 'Bize bu konuda bir başvuru yapın.' dedim. Diyarbakır Barosuna işkence iddiasıyla ilgili yapılmış tek bir başvuru yoktur. 8 yaşındaki Narin'in faillerinin hak ettikleri cezayı çekmesi için buradayım."

Enes Güran ise "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim ifadeleri işkenceden dolayı kabul etmiyorum. Kendimde değildim." dedi. Nahit Eren'in Narin kaybolduğu gün Salim Güran ile görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Enes Güran, Narin'in kaybolduğu gün amcası Salim ile hiç görüşmediğini, telefon görüşmesi de yapmadığını ileri sürdü. Nahit Eren'in, cezaevindeyken Narin Güran ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporunu neden merak ettiği yönündeki sorusunu Güran, "Narin diş fırçamı kullanmıştı. Ben de onun açığa çıkmasını istiyordum. İlk defa karakol ve cezaevini gördüm. Suçun üzerimde kalmasını istemiyordum." yanıtını verdi.