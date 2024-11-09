Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık yardım

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesinden ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak ve giysi yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 17:42 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık yardım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesinden ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak ve giysi yardımı yapıldı.

        MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evleri çocuklarına yönelik bir lokantada düzenlenen programa katıldı.

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD üyelerinin de katıldığı etkinlikte 120 çocuk misafir edildi, oyuncak ve giysi hediye çeki dağıtıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkuş, paylaştıkça büyüyen ve mutlu olan büyük bir aile olduklarını belirterek, "Sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Ramazan ayında yapmış olduğumuz programda dile getirmiştik. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı, mutluluğu ve sevinci gördükten sonra onlarla daha fazla bir araya geleceğimizi belirtmiştik. Bugün yine evlatlarımızla birlikteyiz. Çok mutluyuz. Bundan sonra da hep yanlarında olacağız." dedi.

        Bozkuş, katılımlarından dolayı Vali Murat Zorluoğlu'na ve MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'ya teşekkür etti.​​​​​​​

        Programa, Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks

        Benzer Haberler

        Narin Güran cinayeti davasının duruşmasında 3'üncü gün (6)
        Narin Güran cinayeti davasının duruşmasında 3'üncü gün (6)
        Narin Güran cinayeti davasının duruşmasında 3'üncü gün (5)
        Narin Güran cinayeti davasının duruşmasında 3'üncü gün (5)
        Narin Güran cinayeti davasında sanık Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüleri i...
        Narin Güran cinayeti davasında sanık Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüleri i...
        Narin Güran cinayeti davasının üçüncü gününde tanıkların dinlenmesine devam...
        Narin Güran cinayeti davasının üçüncü gününde tanıkların dinlenmesine devam...
        Narin Güran cinayeti davasının duruşmasında 3'üncü gün (4)
        Narin Güran cinayeti davasının duruşmasında 3'üncü gün (4)
        Narin Güran cinayeti davasının duruşmasında 3'üncü gün (3)
        Narin Güran cinayeti davasının duruşmasında 3'üncü gün (3)