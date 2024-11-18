Tıp fakültesi öğrencisi, masa tenisinde yeni başarılar için raket sallıyor

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi milli sporcu Şükran Cangir, masa tenisinde başarı için raket sallıyor.

Batman'da 13 çocuklu bir ailenin 7'nci evladı olan 21 yaşındaki Şükran Cangir, 10 yaşındayken masa tenisine ilgi duymaya başladı.

Öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle masa tenisine başlayan Cangir, bu spor dalında kendisini geliştirdi.

Okulda derslerini de aksatmayan Cangir, antrenörünün disiplini ve desteğiyle düzenlenen masa tenisi yarışmalarında başarılar elde etmeye başladı.

Antrenmanlarına devam eden milli sporcu Cangir, başarısıyla fakültedeki arkadaşlarına da örnek oluyor.

DÜ Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı da fakültenin kantininin bulunduğu zemin kata masa tenisi masası yerleştirerek, Cangir'in ders aralarında antrenman yapmasını sağladı.

Masa tenisine de ara vermeyen milli sporcu Cangir, 8 yılda yurt içi ve yurt dışında katıldığı masa tenisi şampiyonalarında 120 madalya ve 12 kupa kazandı.

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Şükran Cangir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ferdi, çift ve takım halinde Türkiye şampiyonaları, milli takım seçmeleri, lig maçları ve okullar arası turnuvalara katıldığını belirterek, birçok kez Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi.

Raketle tanıştığında çok heyecanlı olduğunu, okulda eline aldığı raketi bir daha bırakmadığını dile getiren Cangir, masa tenisi müsabakalarında başarısını madalya ve kupalarla taçlandırdığını belirtti.