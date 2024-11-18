Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binasında düzenlenen etkinlikte hastane personeli, hasta yakınları ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.