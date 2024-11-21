Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 10 ayda 479 bin 115 hastaya hizmet verdi

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, bu yılın ilk on ayında 479 bin 115 hastaya hizmet verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında hasta kabulüne başlayan hastane, Kayapınar, Bağlar ve Dağkapı semt poliklinikleriyle Diyarbakır ve çevre illerine önemli bir sağlık hizmeti sağlıyor.

Bu yılın ilk on ayında hastaneye başvuran 479 bin 115 hastaya ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuldu. Hastanede görev yapan 201 hekim ve 36 uzman hekim, protetik, ortodontik, dişeti, restoratif ve kanal tedavilerinin yanı sıra çocuk diş hekimliği ve ağız, diş ve çene cerrahisi alanlarında tedaviler gerçekleştirdi.