Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 10 ayda 479 bin 115 hastaya hizmet verdi

        Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, bu yılın ilk on ayında 479 bin 115 hastaya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 10 ayda 479 bin 115 hastaya hizmet verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, bu yılın ilk on ayında 479 bin 115 hastaya hizmet verdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında hasta kabulüne başlayan hastane, Kayapınar, Bağlar ve Dağkapı semt poliklinikleriyle Diyarbakır ve çevre illerine önemli bir sağlık hizmeti sağlıyor.

        Bu yılın ilk on ayında hastaneye başvuran 479 bin 115 hastaya ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuldu. Hastanede görev yapan 201 hekim ve 36 uzman hekim, protetik, ortodontik, dişeti, restoratif ve kanal tedavilerinin yanı sıra çocuk diş hekimliği ve ağız, diş ve çene cerrahisi alanlarında tedaviler gerçekleştirdi.

        Hastane bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, hastaneye gelemeyen hastalara evlerinde diş tedavisi hizmeti sunarken, engelli vatandaşlar için özel ameliyathanelerle hizmet sağladı.

        Güncel tedavi yöntemleri ve son teknolojiyle donatılan hastane, mesai sonrası poliklinik ve acil servis hizmetiyle bölgenin ağız ve diş sağlığı ihtiyacını kesintisiz karşılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Yılbaşı enflasyonu
        Yılbaşı enflasyonu
        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı
        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Havada karayeli bekleyiş
        Havada karayeli bekleyiş
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Çermik Kaymakamı Karataş "Kral Yolu" rotası çıkarma çalışmaları hakkında bi...
        Çermik Kaymakamı Karataş "Kral Yolu" rotası çıkarma çalışmaları hakkında bi...
        Narin cinayetinde cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ı, Ankara Barosu'na kayıtl...
        Narin cinayetinde cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ı, Ankara Barosu'na kayıtl...
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbetini sürdürüyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbetini sürdürüyor
        Ergani'deki KCK yapılanması davasında tutuklu 6 sanığa 15'er yıla kadar hap...
        Ergani'deki KCK yapılanması davasında tutuklu 6 sanığa 15'er yıla kadar hap...
        Diyarbakır'da 14 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca ve 3 pompalı tüfek...
        Diyarbakır'da 14 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca ve 3 pompalı tüfek...
        Diyarbakır'da "Koruyucu Aile Tanıtım Semineri" başladı
        Diyarbakır'da "Koruyucu Aile Tanıtım Semineri" başladı