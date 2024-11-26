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        Çin'den gelen turizm heyeti Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti

        Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen turizm heyeti, Diyarbakır Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:52
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        Çin'den gelen turizm heyeti Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti
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        Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen turizm heyeti, Diyarbakır Valiliğine ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay, Pekin, Guangzhou ve Hong Kong bölgesinden gelen seyahat acente yöneticileri ile Türk Hava Yolları (THY) Şanghay Sorumlusu, Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'ı kapsayan turizm turuna çıktı.

        Ziyaret ile bölgenin zengin kültürel mirasını ve turistik potansiyelini Çin'den gelen turizm temsilcilerine tanıtıp daha fazla turistin bölgeye gelmesini sağlamak amaçlanıyor.

        Programın ilk günü THY Diyarbakır Satış Müdürlüğü koordinasyonunda Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

        Heyet, ziyaret kapsamında Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu da makamında ziyaret etti.

        Vali Zorluoğlu, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmanın önemine dikkat çekerek, turizmin bölgeye sağlayacağı katkıları anlattı.

        Heyet ise Vali Zorluoğlu'na misafirperverliği ve turizme verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Karacadağ Kalkınma Ajansı ve TÜRSAB gibi kurumların da çalışmalara destek verdiği ziyaret kapsamında heyet, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek bölgenin gastronomi, tarih ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

        Elazığ, Malatya ve Adıyaman'daki turistik noktaların incelenmesiyle devam edecek ziyaretin, bölgenin uluslararası turizmde tanınırlığını artırması ve Çinli turistlerin ilgisini çekmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor.

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