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        Narin Güran cinayetinde dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" girdi

        Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" de eklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 18:43 Güncelleme: 27.11.2024 - 18:43
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        Narin Güran cinayetinde dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" girdi
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        Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" de eklendi.

        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

        Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaştı.

        Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

        Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi.

        Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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