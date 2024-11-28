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        Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için anma etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:21 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:47
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        Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı
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        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için anma etkinliği gerçekleştirildi.

        Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen, aralarında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ve Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin de yer aldığı bir grup, terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yeni Kapı Sokağı'na kadar yürüdü.

        TBB Başkanı Sağkan, burada yaptığı konuşmada, Tahir Elçi'nin nasıl öldürüldüğünü ailesinin, meslektaşlarının ve Diyarbakırlıların bilmesini istediklerini söyledi.

        Mücadelelerinin daha da büyüyeceğini belirten Sağkan, şöyle dedi:

        "Bu mücadeleyi büyüteceğimizi göstermek adına burada bulunuyoruz. Söz veriyorum, belki 19, belki 29, belki de 99 yıl sonra bu sokak yine binlerce avukatla dolacak. Avukatlar ne olduğunu bilerek Dört Ayaklı Minare'nin önüne anmak için gelecek"

        Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç de Elçi'nin kentin tarihine, kültürüne ve yaşam hakkına sahip çıktığı sırada yaşamını yitirdiğini kaydetti.

        Güleç, Yeni Kapı Sokağı'nın isminin Diyarbakır Büyükşehir Belediye ve Sur Belediye Meclisi kararıyla "Tahir Elçi Sokağı" olarak değiştirildiğini, sokağın açılışının yarın yapılacağını aktardı.

        Türkan Elçi de "Her yıl biraz daha çoğalarak, inanarak geleceğiz. Kürt, Türk, Laz ve Çerkez geleceğiz. Rengimiz, dilimiz, mezhebimiz birbirinden farklı olsa da insan olduğumuz için geldik, gelmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Dört Ayaklı Minare'nin önüne karanfil bırakıldı.

        Anma etkinliğine, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve avukatlar katıldı.

        Daha sonra merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Tahir Elçi'nin mezarına karanfil bırakıldı.

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

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