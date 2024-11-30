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        Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 13:55 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:55
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        Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Sosyal Konutlarında bir apartmanın 4. katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangında, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Yangında, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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