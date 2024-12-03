Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliği ve Beyazay Derneği katkılarıyla, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde etkinlik yapıldı.

Etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, etkinlikte yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün sadece engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkati çekmekle kalmayıp, onların haklarını ve toplumdaki yerlerini de güçlendirmek için fırsat olduğunu söyledi.

Engelli olmanın bir eksiklik ya da zayıflık olmadığını belirten Polat, farklılıkları anlamak ve engelleri kaldırmak için herkesin sorumluluk alması gerektiğini kaydetti.