Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 181 şüpheli tutuklandı

Yapılan kontrol ve aramalarda, 123 ruhsatsız tabanca, 32 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca ve 1851 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, geçen ay eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yürütülen çalışmalar kapsamında 479 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.