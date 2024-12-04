Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 181 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 479 şüpheliden 181'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 12:56 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 181 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 479 şüpheliden 181'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, geçen ay eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yürütülen çalışmalar kapsamında 479 kişi gözaltına alındı.

        Yapılan kontrol ve aramalarda, 123 ruhsatsız tabanca, 32 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca ve 1851 fişek ele geçirildi.

        Çeşitli suçlardan arama kaydı olan 238 zanlı yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 181'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Zihinsel engelli Elif'i kaçırdı! Cinsel saldırıda bulunup işkence etti
        Zihinsel engelli Elif'i kaçırdı! Cinsel saldırıda bulunup işkence etti
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi

        Benzer Haberler

        DÜ Tıp Fakültesinde "Kadavra Etiği ve Diseksiyonu" konulu etkinlik düzenlen...
        DÜ Tıp Fakültesinde "Kadavra Etiği ve Diseksiyonu" konulu etkinlik düzenlen...
        Diyarbakır'da kan gütme saikiyle öldürme suçundan 14 yıldır aranan zanlı ya...
        Diyarbakır'da kan gütme saikiyle öldürme suçundan 14 yıldır aranan zanlı ya...
        Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlend...
        Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlend...
        Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar'a 'Suçu üstlenmesi teklifi' iddia...
        Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar'a 'Suçu üstlenmesi teklifi' iddia...
        İnşaatın 13'üncü katından düşen işçi öldü
        İnşaatın 13'üncü katından düşen işçi öldü
        Komşusu ile tartıştıktan sonra merdiven boşluğuna ateş eden şüpheliye gözal...
        Komşusu ile tartıştıktan sonra merdiven boşluğuna ateş eden şüpheliye gözal...