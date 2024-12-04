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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:22 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:22
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:Seyrantepe2 Nolu Çim Saha

        Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Kürşathan Akın, Çağrı Yıldırım

        Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Çekdar Orhan (Dk. 66 Traore), Sinan Kurt (Dk. 111 Civan Süer), Mehmet Yeşil (Dk. 102 Veli Çetin), Doğan Can Davas (Dk. 117 Diyar Erdoğan), Alaettin Batuhan Tur, Alberk Koç, Nicolas Nkoulou, Oktay Aydın (Dk. 66 Cassubie), Erkan Sasa (Dk. 66 Lorviç), Yakal Taylan

        Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: Muharrem Tunay Meral, Hakan Özkan (Dk. 117 Fatih Özkan), Yiğit Demir, Fatih Somuncu, Yasin Kargı (Dk. 91 Ahmet Ülük), Samed Ali Kaya (Dk. 77 Berat Ali Genç ), Özkan Yıldırım, Ali Akkuş (Dk. 111 Mehmet Eren Sıngın), Selim Ilgaz (Dk. 60 Mehmet Mustafa Yıldızaç), Alper Kadir Duruk (Dk. 91 İsmail Erdoğan), Mehmet Alp Kurt

        Gol: Dk. 97 Lorviç (Penaltıdan) (Amed Sportif Faaliyetler)

        DİYARBAKIR

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