Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden "medikal firma yetkililerinin ameliyatlara müdahil olduğu" iddiasına ilişkin açıklama

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde "Kamu hastanelerinde medikal firma yetkililerinin ameliyatlara müdahil olduğu" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde kentte "kamu hastanelerinde medikal firma yetkililerinin ameliyatlara müdahil olduğu" iddialarına yer verildiği belirtildi.