Eğil'in tanıtımı için protokol imzalandı

Eğil Belediyesi ile Diyarbakır Sinema Ofisi arasında ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eğil ilçesinin sahip olduğu tarihi miras ve doğal güzelliklerin sinema sektörü aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla yapılan protokolün ilçenin tanıtımı ve kültürel gelişimine katkı sunması öngörülüyor.